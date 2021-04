Quanto ne sappiamo di trucco occhi lilla?

Il viola e le sue tonalità regalano un tocco colorato e un aspetto deciso al make-up, ma sanno soddisfare anche le richieste meno audaci. Scopriamo il trucco occhi lilla!

L’ombretto viola può diventare un ottimo alleato quando si decide di creare un trucco occhi colorato dai toni decisi.

In realtà è sufficiente scegliere una tonalità più chiara e pastello come il lilla per ottenere un effetto più soft e un’aria sognante.

Il trucco occhi lilla può essere inserito all’interno di un make-up pastello o può essere utilizzato per ravvivare un make-up semplice.

Quando usare il trucco occhi lilla?

Non c’è un’occasione in particolare per usare il trucco occhi lilla: va bene sia di giorno sia di sera e può diventare un make-up da sfoggiare nelle ricorrenze speciali.

In pratica è sufficiente cambiare la matita passando da una marrone a una nera e utilizzare o meno l’eyeliner per creare un trucco occhi lilla diverso di volta in volta.

Come creare il trucco occhi lilla

Non è difficile creare il trucco occhi lilla, ma la possibilità di renderlo più tendente al viola, più rosato o più sfumato potrebbe dar vita a qualche dubbio.

Monocolor

È necessario applicare un primer occhi per uniformare la base, far risaltare la nuance pastello e non disperdere il colore. D’altronde una tonalità così delicata non ha un’elevata concentrazione di pigmento.

In alternativa al primer occhi è possibile usare un ombretto chiaro o bianco perché consente di fissare l’ombretto lilla ed esaltare il colore.

A questo punto è bene prelevare l’ombretto lilla con un pennello piatto a lingua di gatto in modo da picchiettare il prodotto sulla palpebra mobile senza disperdere i pigmenti.

Successivamente bisogna sfumare l’ombretto lilla nella piega dell’occhio muovendo un pennellino da sfumatura il più possibile verso l’alto e l’esterno.

È possibile lasciare il trucco così per ottenere un effetto leggero o “rincarare” la dose di lilla sulla palpebra mobile per creare un look più strong.

Multicolor

L’ombretto lilla, pur essendo pastello e meno pigmentato del viola, può essere abbinato a ombretti dalle tonalità vivaci o finish metallici.

Per esempio è possibile applicare l’ombretto lilla sulla palpebra mobile e l’ombretto marrone nella piega dell’occhio per dare un senso di profondità al make-up.

E ancora, le make-up addicted più audaci possono stravolgere il trucco occhi lilla monocolor con un punto luce dai toni viola o blu.

In alternativa si possono creare degli smokey eyes colorati davvero particolari, freschi ed eccentrici, magari abbinando il lilla con il fucsia, il giallo e altri colori fluorescenti oppure con ombretti dal finish metallico.

In ultimo, ma non per impatto estetico, si può arricchire il trucco occhi lilla monocolor con un eyeliner viola o una pioggia di glitter argento, dorati o viola.

A chi sta bene?

Il lilla, così come il viola, è un colore che si adatta a qualsiasi tipo di occhi e a ogni tipo di incarnato, armonizzandosi con il resto del viso.

Tuttavia questa tonalità esprime il meglio di sé con occhi chiari (azzurri o verdi) e incarnato chiaro o comunque medio.