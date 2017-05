Scopri il trucco per chi porta gli occhiali

È passato alla storia come uno degli accessori meno amati. Solo negli ultimi anni, gli occhiali hanno conquistato le vette della moda, trasformandosi in accessorio utile che non rinuncia allo stile o complemento per arricchire un particolare outifit. Ma siamo davvero sicure di sapere come realizzare il trucco per chi porta gli occhiali?

Il trucco per chi porta gli occhiali conserva una regola categorica: mano leggera con ombretti e matita. Il più delle volte però il make-up non si armonizza con la forma della montatura e il colore degli occhiali e si trasforma in una vera e propria distorsione di stile.

Quello che bisogna riuscire a fare è valorizzare il make-up in modo da esaltare lo sguardo nascosto dagli occhiali, in particolar modo se si tratta di lenti antiriflesso (la trasparenza delle lenti permette di visualizzare l’occhio, evitando ogni tipo di opacità).

Miopia

Le lenti per la miopia tenderanno a rendere gli occhi più piccoli e per questo sarà necessario tracciare la linea della matita o dell’eyeliner in modo netto e ben visibile e insistere con il mascara.

Astigmatismo, ipermetropia e presbiopia

In questo caso, le lenti tenderanno a ingrandire gli occhi, enfatizzando qualsiasi imperfezioni del make-up. Pennelli specifici per l’ombretto, tratti precisi e mascara ben applicato rappresentano l’arma vincente per scongiurare un trucco sciatto. Largo allora gli ombretti satinati e opachi!

Occhiali, occhiali e occhiali

In linea generale, qualsiasi donna che porta gli occhiali deve tener ben presente alcune regole basilari per un perfetto trucco per chi porta gli occhiali:

Mai oltrepassare la montatura

Ombretti in mood con il colore della montatura (nel dubbio meglio restare su linea nera di matita, kajal o eyeliner)

Nuance diverse per occhiali neri o trasparenti (rispettando sempre l’iride e le nuance della carnagione)

Enfatizzare l’arcata sopraccigliare (ombretti chiari color avorio, beige o crema possono creare un punto luce che illumina lo sguardo)

Trucco per chi porta gli occhiali: correggere le imperfezioni del make-up

Se non si vede bene ad occhio nudo può succedere di sbagliare e realizzare un make-up che non è proprio quello desiderato. È bene indossare gli occhiali e procedere alle correzioni:

Cotton fioc e crema occhi – Un bastoncino di cotone immerso nella crema contorno occhi permette di correggere le imperfezioni del mascara o le eventuali sbavature di eyeliner.

– Un bastoncino di cotone immerso nella crema contorno occhi permette di correggere le imperfezioni del mascara o le eventuali sbavature di eyeliner. Cotton fioc “sporco” – Se il trucco necessita di una rifinitura è possibile passare lo stesso cotton fioc “sporco” di crema nella tavolozza dell’ombretto e rifinire in modo preciso il trucco.