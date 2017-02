Trucco labbra? Impariamo come valorizzarle in poche semplici mosse

Le labbra sensuali e perfette sono il sogno di ogni donna. Attenzione! La chirurgia estetica non è l’unica soluzione per ottenere quelle labbra belle e sensuali tanto desiderate. Oggi bastano poche mosse e semplici accorgimenti per raggiungere l’effetto sognato senza cadere in un risultato troppo finto e innaturale.

Esaltarne la forma, modificare qualche asimmetria o ridefinire i contorni sarà un gioco fatto di matite, primer, ciprie illuminanti e rossetti. Vediamo insieme come:

Consigli per volumizzare le labbra sottili

Scelta del rossetto. Un rossetto vivace non è assolutamente d’aiuto, anzi. L’effetto nude e i colori chiari che riflettono la luce valorizzano la bocca, creando un effetto volumizzante e vestendola di sensualità. Dimenticare i colori scuri perché le farebbero sembrare ancora più sottili! Aumento del volume. Innanzitutto è necessario neutralizzare le discromie del contorno labbra per poter aumentare di qualche millimetro il loro profilo con una matita, applicare un rossetto nude cremoso e aggiungere un tocco di gloss al centro della bocca per creare un effetto carnoso.

Effetto tridimensionale. Per rendere l’arco di cupido ancora più tridimensionale si può applicare un po’ di cipria che andrà leggermente pressata con l’apposito applicatore o una spugnetta proprio sul contorno labbra.

Consigli per ‘rimpicciolire’ le labbra carnose

Forma delle labbra – Bisogna sfumare il contorno delle labbra con un fondotinta o un correttore per poi ridisegnare il profilo, forme e dimensioni delle labbra, rimanendo leggermente all’interno delle linee naturali. In questi casi esercizio è la parola d’ordine! Rossetto – Un rossetto a lunga durata garantisce un effetto prolungato e nessun intoppo. I toni del rosa e rosso chiaro forniscono un effetto naturale mentre le nuance scure rilasciano un effetto ottico assottigliante. Luminosità – Dimenticate il gloss. L’effetto luminoso del gloss metterebbe ancora più in evidenza le labbra carnose ed è proprio quello che volete evitare.

Un ultimo consiglio! Per ottenere una bocca perfetta e sensuale è importante curare le labbra. È importante che siano perfettamente lisce e idratate perché qualsiasi pellicina o screpolatura finirà in evidenza. Iniziate quindi con un bello scrub e applicate un balsamo labbra. Non ve ne pentirete!