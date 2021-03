Wavy lips, anche le labbra diventano ondulate

Creatività e voglia di rompere gli schemi: le prove social di make-up ci insegnano a diventare più audaci nel trucco. Un esempio? Le wavy lips!

Labbra ondulate- foto instagram.com

Il trucco ondulato non è una novità per chi ha avuto modo di sperimentare le wavy brows, vale a dire le sopracciglia ondulate.

Questa voglia di sentirsi originali e speciali con un trucco unico ha coinvolto anche le labbra con quelle che vengono chiamate wavy lips o suiggly lips.

In pratica l’effetto ondulato ha caratterizzato le wavy brows si sposta sulle labbra per creare qualcosa di unico da sfoggiare in contesti molto speciali (magari una festa a tema).

Come fare le wavy lips

Le linee decise e precise del contorno labbra lasciano spazio a un tema ondulato che rompe gli schemi del make-up labbra così come lo conosciamo.

Il trucco labbra si trasforma in una prova di abilità tecnica, mano ferma e creatività in grado di stravolgere l’effetto finale.

Le prime wavy lips hanno attirato la curiosità di molte make-up artist e make-up addicted, creando vere e proprie sfide per creare il look più originale.

Da quelle più estrose create per gioco a quelle più portabili nella vita di tutti i giorni, infatti, le wavy lips hanno conquistato letteralmente i social.

Per ricreare le wavy lips è sufficiente tracciare un contorno labbra ondulato con una matita dal colore intenso e coprente senza rispettare la linea naturale delle labbra.

È possibile rendere le labbra ondulate ancora più belle e originali semplicemente giocando con il colore di matita e rossetto.

Il consiglio in più …

Le wavy lips sono perfette per osare con il make-up, ma devono essere create a regola d’arte in modo da evitare un effetto sbavato e sciatto.

Per questo motivo bisognerebbe scegliere prodotti waterproof e/o a lunga durata e applicare i cosmetici in modo impeccabile. D’altronde l’effetto Joker è sempre dietro l’angolo!