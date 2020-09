Adria Arjona è la testimonial di My Way, il primo profumo 100% carbon neutral. Entro il 2025 fragranze, makeup e skinkare saranno a impatto zero. «Ho imparato tutto durante i nostri viaggi. Mio padre ha costruito la sua carriera con amore e caparbietà — rivela l’attrice —. Il suo più grande dono? Avere dei valori: lavorare sodo ed essere pragmatico: mi ha sempre ripetuto: “Se vuoi veramente qualcosa, vallo a prendere”».

Giorgio Armani l’ha scelta senza esitazioni come testimonial di My Way, l’attesa nuova fragranza femminile dello stilista: «La mia prima campagna, il mio debutto nel mondo moda e bellezza. Ma ancor più con uno stilista che da sempre amo per lo stile senza tempo». Così la descrive Armani: «Una giovane donna di oggi, viaggiatrice e cittadina del mondo. La sua vita? Il risultato di esperienze uniche, immagine autentica di ciò che vive ogni giorno».

Armani Beauty (fragranze, makeup e skincare) dovrà essere a impatto zero. «Un profumo quando lo scegli deve essere la tua armatura di fiducia. Quando lo “indossi” trasmettere messaggi. Duplice quello di My Way: svela la personalità di chi lo porta e sottolinea l’impegno responsabile di chi lo ha creato – ha spiegato l’attrice -. Sono nata in America Latina, cresciuta lontano da metropoli e per strada. Ma circondata dalla natura. Fonte di esperienze bellissime. Se penso a questo non posso non lottare per garantire un futuro alle nuove generazioni».

La challenge 100% carbon neutral legata a My Way parte dalla misurazione dell’impronta di carbonio delle fasi del progetto a opera di Quantis, ente certificatore internazionale di emissioni di CO2: lo ha fatto usando anche uno SPOT, Strumento di ottimizzazione del prodotto sostenibile in grado di analizzare l’impatto sociale e ambientale dei prodotti cosmetici attraverso 14 indicatori ambientali, dalla produzione e dall’approvvigionamento delle materie prime, all’uso del consumatore.