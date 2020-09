Festival di Venezia 2020: la critica dello stylist e make up artist Andrea Ubbiali ai look delle star

Il Festival del cinema di Venezia è un grande evento di cinema, costume e moda. Anche quest’anno non sono mancate le polemiche per baci lesbo sul red carpet e per alcune trovate pubblicitarie piuttosto discutibili. Molti addetti del settore non hanno affatto apprezzato la partecipazione di tanti gieffini, tronisti e corteggiatrici di Uomini e Donnte, tentatori di Temptation Island e influencer “prezzemolini” alla Mostra del cinema di Venezia 2020. Noi di iGossip.it abbiamo chiesto un’opinione al famoso stylist e make up artist Andrea Ubbiali in merito ai look delle star di rilievo nazionale e internazionale che hanno sfilato a Venezia. Subito dopo il salto troverete la critica del titolare del brand di moda Andrea Ubbiali Couture.

Andrea Ubbiali – Foto: iGossip.it

L’imprenditore, stylist tv e make up artist Andrea Ubbiali ha osservato: “Ci sono stati look come sempre esagerati anche di grandi griffe che ancora una volta più che valorizzare hanno ridicolizzato la bellezza di un corpo femminile…”. Ha invece apprezzato molto i look di Kasia Smutniak e Rosa Perrotta.

GUARDA LE FOTO DELLE MASCHERINE GLAMOUR DI ANDREA UBBIALI COUTURE

Andrea Ubbiali – Foto: Vaifro Minoretti

GUARDA LE FOTO DI ANDREA UBBIALI PRIMA E DOPO LA CHIRURGIA

Ubbuali ha poi proseguito: “Ho notato che molte vip hanno sfoggiato un eccesso di femminilità, anche se non sono più giovanissime, quando in realtà avrebbero potuto valorizzarsi diversamente senza rincorrere le dame più giovani. Ogni età ha il suo fascino ed esiste un abito giusto per ogni occasione e per ogni età senza mai perdere di vista il vero senso del red carpet e le sue ferree regole in materia di look”.

Lo stilista delle Dive della tv ha poi concluso: “Anche io lo scorso anno non avevo né giacca né cravatta, ma una camicia in lino. Ho osato, ma senza esagerare… cosa che invece ho visto in molte signore”. Ubbiali è stato invitato a partecipare alla Mostra del cinema di Venezia 2020, ma ha dovuto rinunciarvi per numerosi, importanti e diversi impegni lavorativi.

INTERVISTA AD ANDREA UBBIALI: VALORI, IDEALI, LUSSO, MODA E CARRIERA

Continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sui progetti futuri dello stilista Andrea Ubbiali e sulle nuove tendenze delle maison di moda. Stay tuned!