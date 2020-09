Giorgio Armani: la sfilata primavera/estate 2021 in prima serata su La7 il 26 settembre

Giorgio Armani ha deciso: la sfilata uomo e donna primavera/estate 2021 andrà per la prima volta in onda integralmente in prima serata su La7 il 26 settembre prossimo. Lo conferma la maison – dopo l’anticipazione dello stesso Armani in un’intervista al Corriere della Sera – spiegando che, “considerato, a malincuore, che la situazione legata alla pandemia ancora in atto non consente di mettere in scena gli show come in passato, lo stilista” ha scelto di proporre le sue collezioni senza presenza di pubblico.

“La decisione dello stilista – si legge ancora nella nota della maison – è stata presa per permettere che il défilé, registrato a ‘porte chiuse’, possa raggiungere il grande pubblico”.

Se la sfilata Giorgio Armani andrà in diretta tv, le collezioni Emporio Armani uomo e donna primavera/estate 2021 saranno invece presentate in digitale con un video speciale giovedì 24 settembre alle ore 11.30 su emporioarmani-buildingdialogues.com, il mini sito dedicato al progetto, sui canali social del marchio e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana. Nel video, girato nel quartier generale di via Bergognone, oltre ai modelli, indosseranno abiti Emporio Armani anche giovani attori, cantanti, ballerini e altri personaggi appartenenti ai mondi vicini al brand.