Anna Wintour è stata in quarantena volontaria per il nuovo Coronavirus dopo la Fashion Week milanese. In quel periodo la celebre giornalista e editrice britannica con cittadinanza statunitense ha lavorato da casa. Ora suo figlio ha contratto il Covid-19.

Anna Wintour – Foto: Facebook

La direttrice di Vogue, che è considerata la più autorevole rivista di moda al mondo, ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Mio figlio è un medico, attualmente è molto malato ed è in isolamento a casa, ma quando potrà, tornerà in terapia intensiva nel suo ospedale”.

Charles Shaffer ha 35 anni e come riportano i media americani lavora al New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Center, uno degli ospedali di Manhattan in prima linea nel fronteggiare l’emergenza.

Wintour ha poi precisato di essere “orgogliosa di lui e grata a tutti gli operatori sanitari, ai primi soccorritori, alle infermiere e ai medici che stanno lavorando per fermare la diffusione del virus e salvare vite”.