Armine Harutyunyan contro gli hater: la lezione della modella di Vogue

Armine Harutyunyan si è scagliata contro gli hater, che l’hanno barbaramente insultata e offesa per la sua bellezza non convenzionale. Una delle 100 modelle più sexy secondo Vogue ha rilasciato di recente un’intervista all’edizione cartacea del quotidiano La Repubblica in cui ha spiegato che nemmeno ha capito perché si parla tanto di lei, soprattutto in Italia.

Armine Harutyunyan – Foto: Facebook

La 23enne modella armena ha raccontato che “lo scorso anno dopo la sfilata con Gucci, un programma tv turco aveva iniziato a fare una mia parodia”.

Armine ha poi spiegato: “Non so perché tutto questo sia successo, e non posso certo vietare alla gente di parlare, ma posso ignorarla. Credo che le persone siano spaventate da tutto quello che è diverso. A parole è facile essere aperti al nuovo ma poi, quando si trovano davanti a qualcosa che non capiscono, non sanno come reagire attaccano. Per questo dico che non vale la pena preoccuparsi di loro: hanno solo paura”.

Oggi svolge la professione di graphic designer per un importante studio professionale nella capitale armena. E alla domanda alquanto bizzarra “Ma lei, quando si guarda allo specchio, cosa vede?”, la modella ha dichiarato: “Vedo una persona che è più di una faccia, che ha interessi, cose da dire e da fare. E che non ha tempo per chi la vuole abbattere”.