Giulia De Lellis testimonial del nuovo reggiseno a balconcino Tulle Bra di Tezenis

Giulia De Lellis è la testimonial del nuovo reggiseno a balconcino Tulle Bra di Tezenis. Le foto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e web influencer hanno fatto impazzire il popolo del web. Questo pezzo unico fa parte proprio della limited edizion del marchio di intimo e homewear “young and cool” per un effetto see-through.

Giulia De Lellis – Foto: Facebook

Questa nuova creazione firmata Tezenis ha il ferretto e la forma triangolare con profili tono su tono per valorizzare la trasparenza. D’altronde è proprio lo stile che rende particolari tutti i capi firmati Tezenis, con uno spirito young e irriverente che l’ex fidanzata del deejay ed ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Damante, sa rappresentare alla perfezione.

Giulia De Lellis – Foto: Facebook

Il tulle, in realtà, è il protagonista dell’estate 2020 ma proprio per la sua impalpabile delicatezza saprà conquistare in ogni stagione. Gli scatti di Giulia De Lellis in intimo hanno fatto rapidamente il giro della rete.

Giulia De Lellis in lingerie nera – Foto: Facebook

A presto con nuove news e indiscrezioni su Giulia e su altre vip del jet set nazionale e internazionale.