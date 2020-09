Bella Hadid parla della sua battaglia quotidiana: “Nausea e ansia ogni giorno”

Bella Hadid ha parlato della sua battaglia quotidiana su Instagram. La top model statunitense combatte ogni giorno contro la malattia di Lyme. La sorella di Gigi Hadid ha descritto nel dettaglio tutti i sintomi della patologia, da cui sono affetti anche la madre e il fratello, oltre a tante star del jet set nazionale e internazionale: da Justin Bieber ad Avril Lavigne fino a Victoria Cabello.

Bella Hadid – Foto: Instagram

Tra i sintomi della malattia di Lyme spiccano tachicardia, sbalzi d’umore, sudore, nausea, dolori articolari, difficoltà respiratorie, insonnia, mal di testa, ansia e confusione.

“Ogni giorno provo almeno dieci di questi sintomi, da quando avevo circa 14 anni. Sono diventati più aggressivi quando ho compiuto 18 anni”, ha spiegato Bella Hadid a cui è stata diagnosticata la malattia nel 2012. La supermodella americana ha ricordato la prima volta in cui è stata colpita: “Improvvisamente non sapevo più guidare. Aveva colpito i centri della memoria. Ero in macchina e non riuscivo più tornare a casa. Non ricordavo la strada tra Santa Monica e Malibù, dove abito”.

Mamma Yolanda ha detto: “Ci sono giorni in cui dormi 12 ore e poi non riesci ad alzarti dal letto”.