Bar Refaeli ai servizi sociali per evasione fiscale. Nei guai finiscono anche i genitori della celebre e ricca top model israeliana, che sarebbero anche sospettati di riciclaggio di denaro. La notizia è stata diffusa la scorsa settimana dalla televisione Channel 13 News. Un anno fa la procura e il dipartimento economico israeliani avevano informato Bar e i suoi genitori, Tzipi e Rafi Refaeli, che avrebbero potuto essere perseguiti per reati fiscali occultati per una cifra pari a 30 milioni di shekel, circa 7,5 milioni di euro.

Bar Refaeli – Foto: Facebook

Secondo diverse indiscrezioni Tzipi avrebbe patteggiato una pena detentiva di circa un anno e mezzo, mentre, per Bar servizi sociali alla comunità.

Inoltre la supermodella israeliana e i suoi genitori sarebbero accusati anche di falsa testimonianza. Perché? Avrebbero fornito false informazioni al fisco, alcune di queste riguarderebbero anche gli appartamenti che Bar ha acquistato proprio in Israele.