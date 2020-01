Hackerato il profilo Instagram di Elisabetta Franchi: “Sono interessati solo ai soldi”

Hackerato il profilo Instagram di Elisabetta Franchi. La scorsa settimana il profilo social della celebre stilista italiana è finito nel mirino degli hacker. Al posto della sua foto di profilo è apparsa la bandiera turca. L’account è stato anche rinominato: “Hacked by Turkish Army“.

Il tutto è stato accompagnato da una frase ironica scritta dagli stessi hacker: “I think you should increase your security a little more – Penso che dovresti aumentare la sicurezza“.

Elisabetta Franchi ha immediatamente chiesto un rapido intervento da parte degli operatori di Instagram e ha invitato i suoi 2 milioni di follower di segnalare la fotografia con la bandiera turca.

Pare proprio che gli hacker abbiano chiesto un riscatto alla stilista in cambio del suo profilo, dato che lei stessa si è sfogata in un commentato social tramite un altro profilo e ha scritto: “Sono interessati solo ai soldi“.