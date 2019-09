Chi è Carolina Stramare? Età, altezza, peso, biografia e fidanzato della vincitrice di Miss Italia 2019

Chi è Carolina Stramare? La vincitrice di Miss Italia 2019 ha avuto la meglio su tutte le altre pretendenti alla corona di reginetta del famoso e longevo concorso nazionale di bellezza femminile. L’ottantesima edizione del concorso è stata trasmessa su Raiuno, dopo sei anni di “esilio” a La7, ed è stata condotta da Alessandro Greco. La finale ha riscosso un ascolto di 2.679.000 spettatori, con uno share del 19,60% e un picco del 25,38 al momento dell’elezione di Carolina Stramare. Nella conferenza stampa che ha chiuso questa edizione, Patrizia Mirigliani ha detto che “si tratta, in cifre, del secondo ascolto stagionale di questi ultimi tempi su Rai 1, dopo Ballando con le stelle“. Seconda classificata Serena Petralia, con il numero 20, terza la veneta di origini cingalesi Sevmi Fernando, in gara con il numero 62. Ma quanti anni ha Carolina? Chi è il suo fidanzato? Scopriamo insieme età, altezza, peso e biografia della vincitrice di Miss Italia 2019.

Chi è Carolina Stramare? Età, altezza e peso della vincitrice di Miss Italia 2019

Ha 20 anni ed è nata a Genova, ma vive a Vigevano (Pavia) ed è arrivata a Jesolo grazie alla fascia di Miss Lombardia. Alta 1,79 cm., occhi verdi e capelli castani, è diplomata al liceo linguistico, frequenta un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Lavora come modella e pratica equitazione a livello agonistico. Porta la misura 40 e ha il 41 di scarpe.

Chi è Carolina Stramare? Biografia e vita privata della vincitrice di Miss Italia 2019

Ha un debole per le persone dagli occhi buoni e sinceri. “Eravamo tutte e 80 bellissime, tutte con qualcosa di particolare. Ringrazio la giuria del ripescaggio – ha commentato Carolina -. Miss Italia è un’esperienza unica e la porterò sempre nel cuore. A chi dedico la vittoria? Alla mia mamma, che sicuramente ha sempre un occhio per me”. Spera che il titolo sia un volano per la sua professione nella moda, anche se si è specializzata nel design, guardando a un possibile sbocco lavorativo nell’azienda di famiglia nel settore dell’arredamento. Ma non chiude a altre opportunità nella tv o nel mondo del cinema. Carolina ha perso la mamma a luglio dell’anno scorso, e dal palco ha ringraziato i nonni materni, seduti nel PalaInvent di Jesolo, che la applaudivano.

Adora gli animali, specialmente i cavalli, per questo, anche nei giorni in cui non ha lezione ama passare parte della sua giornata al maneggio, strigliare i cavalli e seguire i bambini più piccoli. Quali sono le altre sue passioni? I viaggi e ama passare il suo tempo libero con la famiglia, con le amiche e con il suo fidanzato. Chi è? Si chiama Alessio Falsone, ha 27 anni, è di Milano e gioca a calcio come attaccante.

