Alessandro Greco conduttore di Miss Italia 2019: “Le donne italiane sono le più belle e brave del mondo”

Alessandro Greco è il conduttore di Miss Italia 2019, dopo il fragoroso “no” di Antonella Clerici alla patron Patrizia Mirigliani. La finale del prestigioso e amato concorso nazionale di bellezza femminile è tornato in Rai dopo l’esilio a La7 in occasione del suo 80esimo compleanno. Il presentatore tv di Mamma Rai ha rilasciato le sue prime dichiarazioni all’Ansa.

“Questo concorso ci aiuterà a ribadire – ha dichiarato Greco -, qualora ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo, e che sono capaci di rivestire ad altissimo livello i ruoli più disparati. In questa edizione verrà esaltata la bellezza italiana in tutte le sue forme, anche quella dell’Italia stessa: un’occasione per celebrare la storia del concorso ma anche quella della società e del costume italiano”.

La nuova Miss che erediterà la corona da Carlotta Maggiorana verrà eletta con il meccanismo del televoto. “Sono d’accordo con il televoto – ha spiegato il presentatore tv -, anche perché io sono un conduttore nazionalpopolare: il voto dei telespettatori darà loro la giusta sensazione di aver eletto la ragazza della porta accanto. Miss Italia sarà davvero la preferita degli Italiani”.

Alessandro Greco ha poi categoricamente respinto le accuse di coloro che accusano Miss Italia di sminure l’immagine femminile e mercificare la figura della donna: “Dobbiamo ritrovare il senso sano e piacevole delle cose belle che l’Italia rappresenta. Anche questo è servizio pubblico e io ce la metterò tutta per realizzare una serata divertente e piena di sorrisi. Condurrò con entusiasmo e leggerezza, caratteristiche che ho nella vita e che porterò sul palco. Miss Italia non è mai stato un concorso solo sulla bellezza, anche quando è stato contestato: la mercificazione della donna appartiene ad altri ambiti. Lo proveremo a fine serata”.

Redazione-iGossip