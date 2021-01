Giuseppe Moscarella sensuale su Instagram: Mister Italia 2020 è in giuria a Top Kids Model Italy 2021

Giuseppe Moscarella è apparso più sexy che mai in alcune foto condivise sul suo profilo Instagram. Bello, impossibile e irresistibile. Scatti mozzafiato e sensuali che mettono in risalto il suo fisico perfetto, il suo sguardo accattivante e il suo sex appeal. In altre immagini Giuseppe Moscarella è completamente senza veli per la gioia delle sue numerose fan e dei suoi sostenitori.

Giuseppe Moscarella Mister Italia 2020 – Foto: Instagram

L’1 agosto scorso Moscarella è stato incoronato Mister Italia 2020 dalla celebre conduttrice tv ed ex modella finlandese naturalizzata italiana Anna Falchi durante la finalissima condotta come sempre da Jo Squillo a Pescara. Giuseppe Moscarella ha conquistato anche la fascia Mister Cinema 2020. Il rappresentante della bellezza maschile italiana nel mondo è uno dei protagonisti principali del calendario 2021 di Mister Italia.

A dicembre 2020 Moscarella si è laureato in Management delle Imprese Internazionali presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Da gennaio 2021 Giuseppe Moscarella è nella giuria del format dedicato al kids fashion internazionale, Top Kids Model Italy, nato nel 2019 da un’idea del talent scout, fashion, testimonial ed event manager Miky Falcicchio.

Si tratta del primo contest nazionale dedicato alla moda internazionale e alle arti dello spettacolo è aperto agli adolescenti ed è suddiviso in due sezioni: kids (dai 5 ai 10 anni) e juniors (dagli 11 ai 16 anni). Le tre categorie del format sono: moda, recitazione e canto/ballo.

Per tutti i baby e giovanissimi modelli, cantanti e attori rappresenta una ghiottissima occasione per mettere in mostra abilità, capacità e talento con lo scopo di fare esperienza e curriculum, per poi entrare a far parte del mondo dello show business nazionale. Giunto alla seconda edizione, il concorso nazionale dedicato al talento e alla bellezza degli under sedicenni è rigorosamente online.

Continuate a seguirci per saperne di più sulla vita pubblica e privata di Mister Italia 2020 Giuseppe Moscarella. Stay tuned!