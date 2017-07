Emma Stern Nielsen non si fida delle diete e dei regimi alimentari. La top model danese è una delle donne più belle e affascinanti del pianeta. Il suo sex appeal e la sua inconfutabile bellezza sono innegabili. Rappresenta il sogno erotico di tantissimi uomini. Pur avendo intrapreso la sua carriera nel mondo della moda da 3 anni e non proprio giovanissima, la super modella ha le idee chiare su alimentazione e fashion system: “Lo vedo come un vantaggio — ha spiegato al tabloid britannico Daily Mail — Avrò perso anche delle opportunità, ma ho potuto avvicinarmi già matura e consapevole”. Per poi aggiungere: “Sebbene non sia una cosa naturale essere davanti alla fotocamera e ci voglia molto impegno per apparire super sexy o fiduciosa, ora riesco a dare il meglio e mostro sempre un po’ della mia personalità”.

Emma Stern Nielsen ha raccontato al Daily Mail di non fidarsi di nessuna dieta e di non credere nelle ricette miracolose dei regimi alimentari: “Non credo nelle diete e sono certa che i regimi alimentari funzionino in modo diverso da persona a persona. Io cerco il mio equilibro e non abbandono mai il buonsenso”.

Come fa ad avere un corpo così tonico senza prestare molta attenzione alla dieta? Emma ha risposto così: “Ho sempre praticato tanto sport e mangio quotidianamente porzioni normali di alimenti sani. Fin da ragazzina ho sempre giocato a calcio e a pallamano. Lo yoga non fa per me”.

Lei sa benissimo che non può piacere a tutti: “Ci sarà sempre qualcuno che dirà che sei troppo magra e chi dirà, invece, che sei curvy”. A noi piace tantissimo così com’è!