Naomi Campbell e Kate Moss: da top model a giornaliste per Vogue UK

Naomi Campbell e Kate Moss rappresentano le dive per eccellenza del mondo della moda dell’ultimo secolo. Ora per le due ex top model britanniche si apre una nuova fase della loro vita lavorativa. Entrambe, insieme con Steve McQueen e Grace Coddington, sono state scelte come giornaliste dalla prestigiosa rivista di moda Vogue UK. Sia la Venere nera Naomi Campbell sia Kate Moss avranno una rubrica settimanale tutta loro. Per la verità, Kate aveva già scritto sporadicamente su Vogue UK nel recente passato.

“Sono elettrizzato all’idea che Kate, Steve e Grace si affiancheranno a noi – ha dichiarato il neo direttore di Vogue Uk Edward Enninful – Kate e Naomi sono due super modelle e influencer di livello internazionale, l’impatto che possono avere nella cultura odierna della moda è enorme”.

Una nuova, avvincente ed entusiasmante sfida per le due grandi amiche vip, Kate e Naomi. In bocca al lupo!