Fabio Fognini è il nuovo testimonial di Bolon Eyewear, uno dei più importanti brand Eyewear, che offre occhiali da sole di moda. Il 33enne tennista italiano, che è considerato uno dei più grandi giocatori italiani di sempre e vanta come miglior classifica ATP in singolare il 9º posto, è molto richiesto dai brand di abbigliamento e moda. Il marito dell’ex tennista Flavia Pennetta è inoltre molto apprezzato e stimato dagli stilisti italiani.

Fabio Fognini debutta con la collezione di occhiali da sole e da vista per l’autunno/inverno 2020.

La mission del brand è quella di offrire prodotti distintivi e in linea con le tendenze più moderne, coniugando qualità ad un prezzo accessibile. Disegnate in Italia, le collezioni si distinguono per l’attenzione al design, materiali premium e tecniche innovative di produzione.

In Italia la distribuzione di Bolon Eyewear è affidata a Polinelli S.r.l., una Divisione di FGX International.