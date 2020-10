Modelle sfilano in outfit Andrea Ubbiali Couture all’evento Vogue Parrucchieri Milano: foto e video

Le modelle hanno sfilato in outfit e mascherine multicolor Andrea Ubbiali Couture all’evento Vogue Parrucchieri in Corso Buenos Aires a Milano. Il famoso stilista delle star e make up artist bergamasco ha catturato i flash dei paparazzi, suscitando interesse e curiosità. Molto originale, stiloso e particolar il look scelto per l’occasione dallo stylist tv e fashion designer Andrea Ubbiali. Molto apprezzato e stimato dalle star del jet set nazionale e mondiale, il noto stilista e imprenditore ha stretto una proficua collaborazione con Tilt Model Management e Vogue Parrucchieri Milano.

Andrea Ubbiali e Isabella Corrado – Foto: Anna Seregni e Marco Galli

Modelle sfilano in outfit Andrea Ubbiali Couture a Vogue Parrucchieri



Modelle – Foto: Anna Seregni e Marco Galli



In passerella hanno sfilato le modelle Lili Ferrari, Ambra Mezzanotte e Aleksandra Alessio. Hanno partecipato anche Francesca Montuschi, fashion-editor-stylist-content manager e Mirko Geco Geco, dandy contemporaneo.

GUARDA LE FOTO DELLE MASCHERINE GLAMOUR DI ANDREA UBBIALI COUTURE

Andrea Ubbiali – Foto: Salvatore Squatrito



INTERVISTA AD ANDREA UBBIALI: VALORI, IDEALI, LUSSO, MODA E CARRIERA

Andrea Ubbiali ha dichiarato alla stampa: “È stato un bellissimo evento, curato nei minimi dettagli. Mi hanno riservato un’accoglienza davvero calorosa. Il salone di Vogue Parrucchieri di Isabella Corrado è molto coinvolgente, luminoso e confortevole. La parete interamente rivestita di muschio vivo, curata con acqua e sale, è davvero speciale”.

La titolare di Vogue Parrucchieri a Milano, Isabella Corrado, ha spiegato: “Lo scopo del mio lavoro è soddisfare appieno le mie clienti, offrendo la mia professionalità e quella delle mie collaboratrici in un ambiente di cortesia, disponibilità e tanta simpatia affinché si trovino sempre a loro agio e coccolate”. L’evento è stato curato nei minimi dettagli dall’agenzia internazionale, Tilt Management, gestita dalla professionista del total look maker e make up artist/hairstyle Marialuisa Portaluppi.

Di recente lo stilista e stylist tv ha preso un suo spazio Andrea Ubbiali Couture nel cuore di Roma e un altro nel cuore di Berlino. Ha diversi progetti importanti in uscita anche all’estero fra attori di grido e top-model internazionali. Continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sui progetti futuri dello stilista Andrea Ubbiali e sulle nuove tendenze delle maison di moda. Stay tuned!