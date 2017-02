Andrea Marcaccini è stato espulso durante la penultima puntata dell’Isola dei famosi 2017 per aver violato il regolamento del reality show di Canale 5 condotto dalla star tv Alessia Marcuzzi. Dopo l’espulsione di Andrea Marcaccini, la sua ex fidanzata Daniela De Jesus è stata insultata e offesa sui social. “Sono profondamente addolorata da tutte le minacce e gli insulti che ricevo sui social media – ha esordito l’ex compagna del modello italiano su Instagram -, anche tramite messaggi privati. Non avrò nessun ritorno economico o di notorietà da questa faccenda, visto che vivo ormai negli Stati Uniti dove Andrea Marcaccini è un perfetto sconosciuto. Quando sono stata contattata dal settimanale Chi per l’intervista mi sono sentita in dovere di accettare – ha sottolineato la top model – per testimoniare il mio impegno di donna contro la violenza. Tutti i messaggi di minaccia saranno inviati alle autorità di Polizia competenti tramite il mio Avvocato. #stopviolenceagainstwomen #andreamarcaccini”.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, il modello pluritatuato ha dichiarato ad Alessia Marcuzzi: “Non l’ho detto perché quando lo scorso giugno ho ricevuto la notizia della denuncia, per me è stato uno shock. Sono andato in depressione, piangevo ogni sera. La denuncia è arrivata da tempo, questa ragazza voleva picchiare un’altra ragazza perché io l’avevo lasciata, nel tentativo di fermarla siamo caduti e ci siamo fatti male. Per due giorni siamo stati a casa mia, il terzo giorno lei è andata in ospedale, si è fatta fare la prognosi degli ematomi ed è andata in polizia a denunciare il fatto… Io quei due giorni son stato male – ha precisato Andrea Marcaccini -, lei mi denuncia di cose gravi come sequestro e violenza, però non riesco a odiarla, non ce la faccio”.

La supermodella ed ex fidanzata del modello ha però sbugiardato l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi 2017 e ha pubblicato sul suo profilo Instagram i messaggi privati scambiati con Andrea Marcaccini quei terribili giorni. Tra i messaggi che incastrerebbero il modello c’è il seguente: “Odio arrivare alle mani. Mi faccio schifo, lo capisci? Perché insulto la mia intelligenza se devo arrivare ad alzare le mani perché non riesco a risolvere le cose con la bocca”.

Un post condiviso da Daniela De Jesus Cosio (@realdanielacosio) in data: 14 Feb 2017 alle ore 07:55 PST

Una sua follower le ha scritto un messaggio di solidarietà e incoraggiamento: “Mi dispiace molto… ogni donna vittima di violenza si porta dentro un fantasma per la vita… e ogni donna che dubita del coraggio di quelle che cercano giustizia, non si sta comportando da donna”.