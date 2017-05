Fabio Mancini è apparso più intrigante e irresistibile che mai in un nuovo shooting fotografico, che porta la firma del fotografo Stephane Rodriguez Delavega. Il 29enne top model italiano ha posato in abiti EA7 ed Emporio Armani a Nizza, in Francia. Alcune foto del bellissimo e incantevole servizio fotografico sono state condivise su Facebook e Instagram per la gioia delle numerose ammiratrici e fan del supermodello italiano, che tutto il mondo ci invidia!

Noi di IGOSSIP.it abbiamo più volte parlato dei numerosi successi lavorativi del supermodello italiano. Qualche settimana fa il bellissimo, umile, sensibile e affascinante testimonial della campagna mondiale natalizia 2016 di Yamamay ha gentilmente concesso al nostro sito un’intervista in cui ha rivelato di essere un grande appassionato di calcio e nuoto, è un grande tifoso dell’Inter e da piccolo sognava di diventare un professore di educazione fisica.

Non segue una dieta particolare e va pazzo per il sushi! Ha sorpreso tutti i nostri lettori e i suoi fan quando ha riservato un ringraziamento particolare a tutti coloro che l’hanno sempre sostenuto in tutti questi anni di gloriosa carriera: “Grazie davvero a voi tutti della redazione per questa intervista e per il grande supporto che mi date ormai da anni. So che può sembrare una cosa strana ringraziare – ha spiegato Fabio Mancini -, ma ormai penso che la gente si sia dimenticata dell’educazione e del rispetto, pensando che sia tutto scontato. Sto cercando di lanciare un messaggio da anni anche dai miei profili social… anche se lavoro ad altissimi livelli, ho l’umiltà di ricordarmi di tutte le singole persone che mi hanno supportato in questi anni e che mi hanno accompagnato prima di questo successo: GRAZIE”.

A presto con nuove foto, news e anticipazioni su Fabio Mancini!