Fendi cambia idea: sfilerà con Uomo e Donna a Milano

Fendi ha cambiato idea. Ha annunciato che la sfilata delle collezioni Uomo e Donna Primavera/Estate avrà luogo a Milano in occasione della prossima Milan Fashion Week il 23 settembre. Circa un mese fa, a giugno, il direttore creativo della maison Silvia Venturini Fendi, aveva fatto sapere che la sfilata si sarebbe svolta a Roma il prossimo 22 settembre, nel quartier generale di Fendi, a Palazzo della Civiltà con un evento che avrebbe unificato per la prima volta le collezioni Uomo e Donna.

“In attesa dello sviluppo del calendario da parte di Cnmi (la Camera Nazionale della Moda Italiana) – precisa una nota della maison – e dopo l’ipotesi iniziale di tenere l’evento presso la propria sede di Roma per continuare a contribuire allo stretto rapporto della maison con la Città, Fendi conferma ora la sua sfilata a Milano, mercoledì 23 settembre 2020. In un momento così delicato per il settore, il ritorno delle sfilate rappresenta un’opportunità fondamentale per valorizzare l’eccellenza della moda italiana e rilanciare la filiera.

Un’opportunità che Fendi sostiene, in sinergia con gli altri brand del made in Italy, e Cnmi, ripartendo da Milano, che negli ultimi mesi è stata duramente colpita e che adesso, anche attraverso la moda, torna ad essere un simbolo di rinascita per l’intero Paese. Un impegno, quello di valorizzare l’eccellenza italiana e dare un segnale forte di ripresa, che Fendi ha avviato con Anima Mundi a Roma, che rappresenta un omaggio emozionante alle proprie origini romane”.