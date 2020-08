John Waters è il nuovo testimonial di Saint Laurent FW 2020. Anthony Vaccarello ha scelto il leggendario regista e comico americano. In un video di pochi secondi in cui, con sorriso appena accennato, John ha lanciato una delle sue perle: «Transgression is when you break the rules and you make people laugh. It’s really mind control».

Occhiale scuro, doppiopetto accompagnato da una camicia a pois e immancabile baffetto, Waters è stato catturato dall’obbiettivo di David Sims per la campagna autunno-inverno 2020 menswear di Saint Laurent.

Come è noto a chi lo conosce, il regista (e scrittore, sceneggiatore, comico, attore, personaggio televisivo e docente) ha sempre prestato molta attenzione alla moda, tanto che ha più volte dichiarato di avere una vera e propria ossessione per Rei Kawakubo.