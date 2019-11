Gigi Hadid criticata per il suo street style: la replica della top model

Gigi Hadid è stata duramente criticata da alcuni suoi follower e addetti del settore per il suo street style. La replica della top model non si è fatta attendere. Generalmente la sorella della supermodella Bella Hadid preferisce non rispondere alle provocazioni e alle critiche sui social, ma questa volta ha rotto il silenzio su Twitter. La sua risposta epica ha fatto rapidamente il giro del web.

Nel mirino di alcuni fan della star della moda internazionale è finito un outfit casual e comodo che Gigi ha indossato di recente a New York: piumino nero, leggings e scarpe da ginnastica bianche.

Una delle donne più belle, sensuali e affascinanti del pianeta ha così replicato alle critiche social. “Ragazzi datevi una calmata – ha replicato Gigi, riferendosi alla canzone di successo della BFF Taylor Swift -. Si chiama uscire per fare una commissione, non vestirsi per la vostra approvazione. Le vostre aspettative non sono realistiche e le piccole lamentele per il mio stile o per non essere abbastanza sexy non mi faranno vestire in modo diverso”.

Poi ha sottolineato che il suo sfogo social non è rivolto solo a coloro che l’hanno criticato per il suo street style: “Non sto solo parlando di questo commento specifico. Tutti voi parlate di dare potere alle donne. Sostengo ed elogio sia le donne che mostrano pelle e quelle che non lo fanno. Si tratta di scelta. Mostro la pelle quando voglio e mi sento ancora sexy coperta dalla testa ai piedi e continuerà a farlo, al di sopra dei commenti malevoli”.

