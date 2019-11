Vincenzo Maiorano svela com’è possibile avere un armadio perfetto a Pomeriggio Norba

Vincenzo Maiorano ha svelato com’è possibile avere un armadio perfetto a Pomeriggio Norba. Nel salotto tv di Daniela Mazzacane, il fashion creator e stylist pugliese ha tracciato un excursus storico su uno dei capi che dovrebbe essere sempre presente nel guardaroba femminile: il tubino nero.

Il little black dress o la petite robe noire è un classico dello stile oltre che un vero passe partout nell’armadio, che è stato creato dalla figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo: la celebre stilista francese Coco Chanel, pseudonimo di Gabrielle Bonheur Chanel.

Questo capo dall’eleganza unica è diventato famoso grazie ad Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”, abbinato ad occhialoni neri, ad un bocchino e ad una cascata di gemme al collo. Nonostante l’abito a tubino nero abbia già 85 anni non ha perso un pizzico del proprio glamour ed è ormai un must have.

Come ha sottolineato il poliedrico e giovane organizzatore di eventi Vincenzo Maiorano, volto noto del fashion system pugliese e direttore del Maiorano Magazine, ogni donna dovrebbe avere almeno un tubino nero nell’armadio. L’esperto di moda e fashion creator ha poi illustrato in studio tre diversi look con il tubino nero da indossare la mattina a lavoro (versione basic), il pomeriggio durante un aperitivo con le amiche (cool e rock) e la sera (magari con drappeggi creativi, paillettes, ricami o pizzo) durante un evento mondano o una cena al ristorante.

Le tre modelle, che hanno sfilato nello studio tv di Telenorba, hanno indossato gli accessori di Nino Armenise e sono state truccate da Angela Scamarcio.

Il tubino nero è senza ombra di dubbio un abito per ogni occasione ed evergreen. La presentatrice tv e giornalista Daniela Mazzacane ha poi invitato nuovamente il direttore artistico del Matera Bridal Fashion Show 2019 a Pomeriggio Norba per parlare degli altri capi che non dovrebbero mai mancare nell’armadio di una donna.

Redazione-iGossip