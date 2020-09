Kim Jones è il nuovo direttore creativo Fendi donna

Kim Jones è il nuovo direttore artistico delle collezioni di alta moda, pret-à-porter e pellicce per donna di Fendi (Gruppo Lvmh). Lo annuncia una nota della maison dove si precisa che “Il desiner si unirà a Silvia Venturini Fendi, terza generazione della famiglia Fendi, che continuerà a creare le collezioni di accessori e abbigliamento uomo. Kim Jones manterrà allo stesso tempo il suo ruolo di direttore artistico di Dior Men”. Il neo direttore creativo presenterà la sua prima collezione prêt-à-porter Fendi per la stagione Autunno / Inverno 2021-22 nell’ambito della settimana della moda milanese di febbraio 2021.

“Kim Jones – spiega nella nota il presidente del Gruppo Lvmh Bernard Arnault – è un grande talento e da quando è entrato a far parte, ha continuamente dimostrato la sua capacità di adattarsi ai codici e al patrimonio delle case Lvmh rivisitandoli con grande modernità e audacia. In Fendi, sono convinto che la sua visione e passione contribuiranno fortemente al successo delle collezioni femminili”.

“Vorrei ringraziare profondamente monsieur Arnault, Pietro Beccari, Serge Brunschwig e Silvia Venturini Fendi per questa incredibile opportunità – ha commentato lo stilista -. Lavorare in due case così prestigiose è un vero onore come designer e poter entrare a far parte della maison Fendi e continuare il mio lavoro da Dior Men’s è un enorme privilegio”. “Sono entusiasta – ha detto Serge Brunschwing, presidente e ceo di Fendi – di dare il benvenuto a Kim Jones da Fendi. Kim è uno dei designer più talentuosi e rilevanti di oggi. Con Silvia Venturini Fendi, che ha virtuosamente portato avanti l’eredità di Fendi e Karl Lagerfeld, Kim porterà il suo punto di vista contemporaneo unico nel mondo di Fendi”.

“Il mio più caloroso benvenuto a Kim – ha detto infine Silvia Fendi – a cui sono legata da profonda stima e amicizia. Non vedo l’ora di portare l’universo Fendi al livello successivo con lui”.