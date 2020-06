Giorgio Armani riceve il premio La moda veste la pace

Giorgio Armani ha ricevuto il premio La moda veste la pace. L’ha deciso il comitato di African Fashion Gate Aps-Ets, incaricato dal suo nuovo board tutto al femminile – presidente Marietou Dione, vicepresidente Marlena Ianniello, tesoriere Angelica Morra. Questa la motivazione: “A Giorgio Armani, simbolo della moda italiana nel mondo, per la vivace e coraggiosa attenzione verso le problematiche relative alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente e del mondo animale e per il suo forte richiamo a una moda più sostenibile perché di grande qualità e capace di durare nel tempo”.

Altri premiati sono Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana “per aver dato vita ai Green Carpet Fashion Awards; Carlo D’Amario, ceo di Vivienne Westwood per l’impegno nella collaborazione con l’International Trade Center per il progetto Ethical Fashion, da cui è nata la collezione Africa Bags, borse realizzate a mano a Nairobi da artigiani locali; Jelena Ivanovic, scout di modelle”.

Il premio internazionale al Giornalismo della Moda è andato a Simone Marchetti, direttore dell’edizione italiana di Vanity Fair, che ha risposto alla discriminazione con un intero numero di Vanity Fair; a Franco Di Mare, direttore di Rai3 per aver raccontato il sogno di un Europa senza confini, barriere fisiche e spirituali. Premiati anche Fashion Channel, la più vasta video library della moda per aver trattato il tema dell’inclusione delle diversità, e Wikimedia Italia con il suo presidente Matteo Ruffoni per le sue attività a sostegno delle Istituzioni culturali. I premi sono stati realizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco.

Dal 2016 l’associazione African Fashion Gate APS-ETS organizza a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, il Congresso mondiale della moda e del design, un momento di confronto sul tema delle discriminazioni nel mondo della moda, delle spettacolo e dello sport.