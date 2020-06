Sofia Ciucchi è la nuova direttrice generale di Scervino per disegnare una nuova strategia di sviluppo. Ha 52 anni, fiorentina e laureata in economia all’Università Bocconi di Milano.

Ha una lunga carriera nel settore lusso e accessori, prima per 20 nel gruppo Ferragamo, fino a ricoprire il ruolo di vice direttore generale, e negli ultimi tre anni a capo dell’azienda di pelletteria Il Bisonte.

“Abbiamo iniziato a collaborare con Sofia – commenta Toni Scervino – con il suo ingresso nel nostro cda a novembre. Abbiamo lavorato per delineare il percorso per far crescere l’azienda nei prossimi anni. Abbiamo ridefinito le priorità strategiche e le linee di sviluppo in termini di prodotto e di mercati. Nonostante il Covid, ci siamo rafforzati sul merchandising e sullo stile per le categorie di prodotto che vogliamo far crescere, maglieria e accessori. Stiamo completando la squadra commerciale e marketing, con particolare attenzione ai progetti digitali. La prossima uscita di collezione Resort 2021 è prevista i primi di luglio, la presentazione avverrà in uno showroom fisico e virtuale. Da mesi stiamo lavorando con Ermanno ad una creatività ricca, che esprime appieno il dna del nostro marchio, declinata in diversi temi e gruppi di consegna”.



“Un progetto speciale – rivela l’ad – riguarda la nuova linea di borse, per il lancio della quale abbiamo sviluppato una bellissima iniziativa di marketing, che coniugherà in modo innovativo e originale la nostra idea di bellezza, femminilità e sostenibilità. La collezione Ermanno Scervino e la linea della Lingerie&Beachwear saranno presentate a luglio con questa nuova formula, mentre la linea Ermanno, che stiamo riposizionando strategicamente, verrà presentata a settembre”.

“Infine – conclude -, abbiamo appena firmato un contratto di licenza per affidare la nostra linea Junior alla Gimel, con l’obiettivo di sviluppare assieme un progetto di bambino speciale, raffinato e un po’ couture, in coerenza con la creatività del nostro marchio”.