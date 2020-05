Fashion Up è il progetto solidale per sostenere le attività commerciali e la moda pugliese

Fashion Up – Insieme per la moda è il progetto solidale per sostenere le attività commerciali e la moda pugliese. Una video challenge ideata dal fashion creator e ideatore del Bari Fashion Red Carpet, Vincenzo Maiorano, per ridare slancio e vitalità a uno dei settori più colpiti dalla grave emergenza sanitaria nazionale e internazionale, provocata dalla diffusione del Covid-19.

Modella sfila al Maiorano Fashion Show 2019 – Foto: Enzo Angelini

La crisi sanitaria ed economica nazionale e internazionale, scatenata dalla rapida diffusione del nuovo Coronavirus, non ha risparmiato nessun settore. A livello nazionale e regionale, tutti gli addetti del settore commercio e moda sono stati un po’ abbandonati al loro destino proprio in un periodo così difficile e drammatico.

Da qui l’iniziativa ideata dal direttore del Maiorano Magazine di una video challenge molto interessante e utile. Il fashion creator barese Vincenzo Maiorano ha infatti spiegato: “Come in ogni momento di crisi, possiamo cogliere anche una sfumatura positiva e questo momento di riflessione può trasformarsi nel presupposto necessario per un miglioramento”.

Vincenzo Maiorano – Foto: Enzo Angelini

Il direttore del Maiorano Magazine ha poi continuato: “Questa crisi può generare opportunità. In questo periodo noi addetti del settore ci siamo sentiti messi da parte dalle istituzioni. Eppure oggi più che mai, sono orgoglioso di far parte del fashion system nonostante sia stato sempre considerato elitario e di nicchia”.

Vincenzo Maiorano con giornaliste, conduttrici tv, modelle ed esperte di moda – Foto: Massimo Ruvio

Per saperne di più su questo bellissimo fashion project solidale, occorre collegarsi domenica 17 maggio alle ore 19 in live streaming sul canale Youtube del Maiorano Magazine. Non mancate!