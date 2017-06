Jeremy Meeks, l’ex detenuto è il nuovo testimonial di Philipp Plein

Jeremy Meeks è l’ex detenuto più sexy del mondo. Da qualche anno a questa parte ha intrapreso la carriera di modello e di recente ha incantato tutti al Festival di Cannes 2017. Il 33enne ex criminale statunitense è stato scelto come testimonial della nuova collezione autunno/inverno 2017-18 per Philipp Plein, lo stilista tedesco fondatore dell’omonimo marchio di moda che propone linee abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino.

Jeremy interpreta molto bene la nuova campagna pubblicitaria di Philipp Plein che celebra la diversità, la forza e l’individualità di ogni persona, rendendo omaggio a New York dove ognuno è il re del proprio quartiere, a prescindere dalla sua provenienza.

