Rebecca Burger è morta all’età di 33 anni per arresto cardiaco in seguito all’esplosione di una bomboletta spray per montare la panna. Un incidente domestico drammatico e tragico per Rebecca: lo scoppio di una bomboletta per montare la panna le ha colpito violentemente il petto. Nonostante l’intervento dei medici, la donna è morta per un arresto cardiaco. La notizia della scomparsa della giovane e bella modella e blogger francese ha scioccato davvero tutti.

Il triste e drammatico annuncio è stato dato dai familiari su Facebook: “E’ con grande tristezza che annunciamo la morte di Rebecca, domenica 18 giugno, a causa di un incidente domestico”. Esperta di fitness con più di 150mila follower su Instagram e 50mila su Facebook, la modella viveva in Alsazia e gestiva un canale Youtube insieme a un sito internet su cui scriveva di sport e lifestyle.

Il marito della donna ha postato sul profilo social di Rebecca il modello di bomboletta che l’ha colpita con un invito accorato a non usare quel tipo di spray: “In circolazione ci sono ancora migliaia di dispenser difettosi: state attenti”.

Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N’utilisez pas ce genre d’ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d’appareils défectueux sont encore en circulation. Un post condiviso da Rebecca Burger (@rebeccablikes) in data: 20 Giu 2017 alle ore 12:08 PDT

R.i.p. Rebecca.