Franco Noriega, lo chef e modello si spoglia su Instagram

Franco Noriega è stato proclamato chef più sexy del mondo dal popolo della Rete e da diversi giornali e siti di gossip. Nato il 16 gennaio 1989 in Perù da madre italiana e padre peruviano, Franco ha iniziato la sua carriera come nuotatore e modello per poi lanciarsi a pieno ritmo nel mondo della ristorazione. Lo scorso anno ha aperto il suo primo ristorante peruviano denominato Baby Brasa nel quartiere Williamsburg a New York.

Molto amato e popolare su Twitter, Instagram e Facebook, il modello-chef peruviano ama condividere diverse foto e immagini hot con i suoi numerosi fan gay e ammiratrici scatenate.

Visto che l’estate 2017 è appena cominciata, Franco Noriega ha pensato bene di surriscaldare anche l’atmosfera dei social con questo scatto molto sexy e provocante!