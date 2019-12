Joan Collins è la testimonial della nuova campagna natalizia di Valentino. L’ex sex-symbol del cinema hollywoodiano è la protagonista del video spot girato dalla regista Barbara Anastacio. L’attrice britannica di film di successo, come Il favorito della grande regina (1955), L’altalena di velluto rosso (1955), Missili in giardino (1958), Ester e il re (1960), La congiuntura (1965) e The Stud – Lo stallone (1978), interpreta il ruolo di Santa Claus in questa campagna di Valentino.

Il filmato è stato girato a Londra il 23 ottobre con un cast di modelle e modelli che fingevano di trovarsi in un party durante le vacanze. Mentre gli amici festeggiavano il Natale a tavola venivano interrotti da un suono alla porta d’ingresso. Chi è? Joan Collins vestita di rosso, versione Babba Natale, che è venuta a portare i regali.