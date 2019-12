Vincenzo Maiorano intervista Anna Dello Russo: new fashion project in arrivo

Vincenzo Maiorano ha intervistato una delle icone più importanti e prestigiose della moda internazionale, la direttrice creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo, per il suo nuovo fashion project. La notizia è stata diffusa dai diretti interessati sui rispettivi profili Instagram, dove spiccano diverse foto che immortalano alcuni momenti pre e post intervista.

Il direttore del Maiorano Magazine e ideatore del Bari Fashion Red Carpet ha intervistato la celebre e amatissima icona fashion, tra le più influenti e importanti al mondo, nella sua famosa e leggendaria casa dei vestiti a Cisternino.

Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Vito Luisi. Il video dell’intervista è stato realizzato da Buzz Creative. Il progetto è curato da Maria Alessia Sforza. Che cosa ha rivelato la giornalista e fashion brand ambassador per Istituto Marangoni al fashion creator barese Vincenzo Maiorano? Quali sono stati i temi principali dell’intervista?

Vi possiamo svelare in anteprima e in esclusiva una chicca. Uno degli argomenti che è stato affrontato durante l’intervista è il rapporto tra moda e giovani. Un tema molto importante e discusso alla luce dello strapotere e dell’influenza dei nuovi social media. Anna Dello Russo ha sempre sostenuto i social media poiché creano messaggi forti e raggiungono le nuove generazioni. Ma non vi possiamo svelare altri dettagli!

Molto presto ne sapremo qualcosa in più sia sul nuovo fashion project sia sull’intervista della star internazionale della moda. Stay tuned!