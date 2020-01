Le vesti Chiara Is raccontano delle donne di luce. Fluidità e femminilità. Due concetti che si compenetrano, si mischiano, si sovrappongono e creano una sofisticata sinfonia.

Donne sentimentali e guerriere, felici e malinconiche, ribelli e carismatiche.

Spiriti differenti che si riflettono all’esterno attraverso i loro vestimenti. Abiti che richiamano il passato per la loro manifattura pregiata e allo stesso tempo realizzata dalla semplicità di mani antiche.

I tessuti, i ricami, gli intrecci orditi di fili e pizzi si compenetrano in un gioco sartoriale di fattezza perfetta.

Le donne di luce Chiara Is sperimentano e allo stesso tempo amano le tradizioni. Gli opposti che non si combattono, ma si amano e hanno bisogno gli uni degli altri per camminare.