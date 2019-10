Matera Bridal Fashion Show 2019 tra lusso, eleganza e magia: foto e video dell’evento al Mulino Alvino

Matera Bridal Fashion Show 2019 tra lusso, eleganza e magia. Ieri sera è andata in scena la fantasia e la maestria di un evento esclusivo e glamour nella Capitale europea della Cultura 2019, Matera. Uno spettacolo raro e unico che ha trasmesso bellezza e ha promosso le nuove tendenze del bridal fashion.

Bridal Fashion Show 2019: grande successo di pubblico

La diciannovesima edizione del Bridal Fashion Show di Immagine Sposa e Sposo ha riscosso grande successo di pubblico e critica. Numerosi ospiti, giornalisti, fashion blogger ed esperti del settore hanno preso parte all’evento.

Oltre trenta modelli, tra indossatrici e indossatori, hanno sfilato in passerella con abiti romantici, seducenti e contemporanei, meticolosamente decorati con fantasia e amore, dai tagli impeccabili, realizzati con materiali di alta moda e tessuti preziosi, sfoggiando dettagli personalizzati in grado di valorizzare al meglio il buon gusto, l’alta qualità, la ricercatezza e la raffinatezza dello stile.

I bellissimi abiti di haute couture sposa e cerimonia delle migliori griffe del bridal fashion, come ad esempio Fiordinda di Carlo Pignatelli, Pronovias, Nicole Aurora, Nicole Romance, Valentini, Morilee, Egò e Dalin, hanno fatto sognare le future coppie di sposi, gli addetti del settore e gli appassionati di moda.

Bridal Fashion Show 2019: la direzione artistica

Quest’anno, per la prima volta, l’evento di Immagine Sposa e Sposo è stato ideato, curato nei minimi dettagli, diretto dal punto di vista artistico e organizzato dal poliedrico e giovane organizzatore di eventi Vincenzo Maiorano, volto noto del fashion system pugliese e direttore del Maiorano Magazine. L’esperto di moda e fashion creator ha stupito davvero tutti, puntando su tre linee guida: glamour, stile e ricercatezza di abiti da sposa e da sposo di altissima qualità sartoriale.

Un grande e glam show in linea con la politica di valorizzazione della creatività, della bellezza, della qualità e del saper fare delle produzioni lucane oltre ad essere una vetrina ideale per gli operatori del settore per cogliere le nuove tendenze. Il fashion creator nonché direttore del magazine di fashion e stile, Maiorano Magazine, ha commentato a caldo: “Volevo ringraziare tutti per questo evento organizzato in questa splendida struttura, dallo staff di acconciatori ed estetiste a chi si è occupato dell’allestimento. Grazie a tutti voi”.

Bridal Fashion Show 2019: la location

Il Bridal Fashion Show 2019 si è celebrato in una delle location più suggestive e lussuose di Matera: il Mulino Alvino. Lo storico complesso architettonico, costruito nel 1884-1885, fu progettato da Leonardo Ridola come opificio a vapore con mulino per la produzione di pasta e pane ed è stato di recente restaurato, diventando un archetipo di rigenerazione urbana di un’area degradata proiettata verso il paesaggio rupestre. Una coraggiosa iniziativa imprenditoriale contemporanea dell’imprenditore Nicola Benedetto che, coniugando tradizione alimentare e patrimonio culturale, ha trasformato una importante testimonianza di “archeologia industriale” in luogo di promozione, valorizzazione e tutela della tipicità lucana.

Al termine del Bridal Fashion Show 2019 c’è stato un cocktail party con musica dal vivo. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Checco De Tullio.

Il video teaser è stato realizzato da Piero Crivelli, Alex Panichi, Giampaolo Pupillo per Buzz Creative Altamura.

Redazione-iGossip