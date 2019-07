Matt Dillon è il testimonial della campagna Tailoring Legends Autunno/Inverno di Brioni. Considerato uno degli attori più stimati della sua generazione, Dillon rafforza il legame della maison, che storicamente ha sempre vestito il personaggio della serie dell’agente 007, con Hollywood.

Il bello e dannato del cinema hollywoodiano è stato immortalato dal fotografo Gregory Harris a New York. Le immagini in bianco e nero evidenziano la forte personalità del celebre e amatissimo attore, che ha partecipato a molti film di successo tra cui Giovani guerrieri e I ragazzi della 56ª strada, che conferisce il suo peculiare stile a una sofisticata selezione di abiti, ready to wear e eveningwear.

Redazione-iGossip