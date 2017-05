Megan Fox sveste i panni di attrice per qualche giorno per sfoggiare le sue curve mozzafiato in qualità di testimonial della nuova campagna primavera-estate 2017 del brand di lingerie Frederick’s of Hollywood, di cui è co-proprietaria. Le foto pubblicate dalla celebre diva di Hollywood sui social network sono davvero bollenti e splendidi!

La Mikaela Banes di Transformers appare in un tripudio di pizzo, colori accesi e lattice per la gioia dei suoi numerosi fan. La mamma vip di Noah Shannon Green (nato il 27 settembre 2012) Bodhi Ransom Green (nato il 13 febbraio 2014) e Journey River Green (nato il 4 agosto 2016) sfoggia le sue forme da mozzafiato in lingerie, mandando in delirio il popolo della Rete!

La moglie dell’attore del famoso e popolare telefilm Beverly Hills 90210 Brian Austin Green ha rivelato che uno dei suoi primi acquisti fatti quando era ancora minorenne è stato proprio l’intimo di Frederick’s of Hollywood. “Gli altri marchi erano troppo casti – ha affermato la star del cinema internazionale – Io, cresciuta in una famiglia molto religiosa, avevo voglia di capi davvero scandalosi”.

A Megan tutto è concesso, non credete?