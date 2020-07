Moda, raggiunto accordo tra Freddy e Two Brothers per linea junior

Raggiunto accordo tra Freddy e Two Brothers per la produzione e la distribuzione, in tutto il mondo, delle collezioni di abbigliamento junior. Il nuovo accordo di licenza partirà con la collezione Primavera-Estate 2021, che verrà presentata in anteprima questo mese.

evento Freddy

“L’acquisizione di un brand prestigioso come Freddy è per noi motivo di grande orgoglio – affermano Vincenzo Totaro e Serena Fiume, direttore esecutivo ed ad Two Brothers- Lo stile e l’identità Freddy sono riconosciuti in Italia e nel mondo, esprimono quella vitalità e quell’entusiasmo che ritroviamo perfettamente nei nostri valori. Questa partnership nasce da un profondo rapporto di stima e dalla condivisione di un solido progetto di sviluppo: il nostro obiettivo è creare una collezione che esprima il mood della label Freddy e rafforzarne la distribuzione a livello nazionale e internazionale”.

La storia di Freddy è saldamente legata al mondo della ginnastica e della danza, quindi ad un mondo di consumatori giovani. Grazie a legami pluridecennali con il mondo della danza, attraverso la sponsorizzazione dell’Accademia Teatro alla Scala, con il mondo della ginnastica, grazie alla sponsorizzazione della Federazione Ginnastica d’Italia, e ai talent show come Amici, il brand è sempre stato vicino ai giovani, che hanno trovato in queste discipline, una scuola di vita ed un’aspirazione a migliorare e raggiungere obiettivi importanti.

“Con orgoglio ritengo che si possa dire che rappresentiamo parte della storia italiana del mondo artistico sportivo degli ultimi 40 anni – conclude Carlo Freddi, presidente dell’omonimo marchio -. Credo che ogni ragazzina che abbia approcciato la ginnastica, la danza e lo sport in senso lato, conosca il nostro brand ed abbia acquistato almeno una volta un nostro prodotto”.