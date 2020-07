Belen Rodriguez firma per altri due anni con Jadea: le foto dell’ultima collezione

Belen Rodriguez ha firmato per altri due anni con Jadea. Si rinnova il sodalizio tra la celebre showgirl e modella argentina e il noto brand di abbigliamento intimo. La collezione Jadea Primavera/Estate 2020, anche per questa stagione rappresentata dalla bellissima e sensuale Belen, gioca con colori classici senza tempo e finiture eleganti. Ma non solo: oltre all’estetica, materiali di alta qualità e modelli attuali per conquistare le donne. Tutto l’intimo Jadea è realizzato con fibre naturali.

Per questa stagione, sono i frutti estivi, talvolta esotici, a ispirare le mini serie delle collezioni Chic e Moda by Jadea. Così, la stagione calda si rispecchia anche nella scelta dell’intimo. La collezione Chic ha inizio con la serie Ribes, in cui regnano orgogliosi i toni del jeans e del bianco. Il raffinato pizzo ton sur ton, i fiocchetti a contrasto e le stampe quasi impercettibili fanno la differenza.

Dopo la fine del suo matrimonio con il conduttore tv e ballerino professionista campano Stefano De Martino, Belen si è buttata a capofitto sul lavoro e in particolar modo nel settore moda e beauty.