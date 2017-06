Modello uomo promuove rossetti e mascara per la Wycon Cosmetics

Modello uomo è il nuovo testimonial di rossetti e mascara per la Wycon Cosmetics. Una vera e propria rivoluzione e svolta storica per il nostro Paese e si tratta del mood di Androgyny, che rispecchia inequivocabilmente i mutamenti in atto nella società. Anche nel Regno Unito qualche settimana fa Georgie Aldous è stato scelto come primo modello in assoluto della linea cosmetica di Superdrug.

“Non dobbiamo considerare la campagna come una mossa scandalistica per attirare i riflettori – spiega Fabio Formisano, Head of Marketing & Communication -. Il mood e la storia che vogliamo raccontare sono un elemento di rottura, per l’approccio e il tema nel settore della cosmetica. Il nostro è un messaggio di libertà, in grado di andare oltre gli stereotipi”.

In passato Wycon ha già realizzato altre campagne d’impatto, legate a progetti charity, contro la violenza sulle donne o per supportare la ricerca contro il tumore al seno. Secondo Formisano questa campagna è un importante step, ma anche un’evoluzione naturale! La moda è sempre avanti!