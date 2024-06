Premio Made in Italy Sostenibile 2024 a Dolce e Gabbana in occasione del Phygital Sustainability Expo, a cura di Fashion Sustainable Innovation Society di Valeria Mangani. Dopo il successo internazionale della mostra “Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana”, la maison diretta da Stefano Gabbana e Domenico Dolce, ha ricevuto un nuovo e prestigioso riconoscimento.

Premio Made in Italy Sostenibile 2024 a Dolce e Gabbana

Il Premio Made in Italy Sostenibile 2024 per l’Heritage Italico istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e organizzato dagli Stati Generali Europei sulla Sostenibilità, a dimostrazione di come Dolce&Gabbana sia impegnata a costruire e diffondere come uno dei pilastri strategici di sostenibilità il patrimonio artistico-culturale e la ricca tradizione dell’artigianato italiano nel mondo.

Il Premio è stato conferito dal Ministro Urso nei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali a Fedele Usai, direttore generale di Dolce&Gabbana.

Premio Rosa Camuna 2024 a Dolce e Gabbana

Pochi giorni fa Dolce e Gabbana ha ricevuto un altro importante riconoscimento nell’ambito del Premio Rosa Camuna 2024. Le creazioni di Dolce&Gabbana sono da sempre sinonimo di originalità e audacia unita a stile, raffinatezza ed eleganza. I loro abiti, gli arredi e gli oggetti di design, realizzati con tessuti speciali, colori unici e dettagli preziosi, sono diventati iconici e ammirati come opere d’arte. La Lombardia li ha adottati fin dai loro esordi e il marchio Dolce&Gabbana è un’impresa di eccellenza nel mondo che porta occupazione crescente, benessere e soprattutto un grandissimo orgoglio alla nostra regione.

In rappresentanza di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, premiati per i 40 anni di attività, il riconoscimento è stato ritirato da Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce&Gabbana: “Ringrazio il presidente della Regione – ha detto Alfonso Dolce – per un riconoscimento al nostro inteso lavoro che procede da 40 anni. Nella nostra attività c’è tanto ‘polmone’ lombardo: tutta la nostra macchina ‘gira’ in Lombardia, pensando alle sedi di Milano, Legnano e Castano Primo. Siamo radicati in questo territorio e ne è una testimonianza anche la collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo”.