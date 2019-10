Pronovias Store di Milano: Valentina Ferragni e Beatrice Vendramin protagoniste alla presentazione delle nuove collezioni 2020

Valentina Ferragni e Beatrice Vendramin sono state le grandi protagoniste della presentazione delle nuove collezioni 2020 di Pronovias a Milano. In questa occasione Valentina ha presentato i suoi 5 modelli preferiti, selezionati all’interno delle nuove collezioni 2020.

La collaborazione dell’influencer, già presente allo show del 2019 a Barcellona, è inserita nel contesto del progetto internazionale #PronoviasEdit, per cui diverse celebrity di vari Paesi hanno individuato i loro abiti preferiti all’interno delle collezioni sposa e della collezione cocktail The Party Edit. Le scelte di ognuna delle ragazze verranno esposte all’interno dei flagship store del Paese di riferimento per tre mesi.

#PronoviasEdit by Valentina Ferragni comprende 2 abiti della linea Atelier Pronovias e 3 abiti della linea cocktail The Party Edit, una scelta dei modelli che più parlano della personalità di Valentina e che meglio la rispecchiano.

Redazione-iGossip