Tutto pronto per la Milano Fashion Week!

Ci siamo: sta per partire la Milano Fashion Week, la settimana della moda meneghina più attesa dagli amanti della moda. Come sempre, non manca la fashion blogger più famosa d’Italia, oggi trapiantata all’estero: Chiara Ferragni.

Chiara ha da poco terminato di lavorare alla Settimana della Moda di New York ed ora è pronta a ricominciare nel capoluogo lombardo. Anche il fidanzato di Chiara, Fedez, ha trascorso qualche giorno a New York per accompagnare la dolce metà. La coppia ha più volte condiviso romantici con i follower… sarà così anche a Milano?

La Settimana della moda di Milano inizierà ufficialmente mercoledì 22 febbraio per terminare lunedì 27. La settimana milanese conferma i numeri della scorsa edizione, prospettando un calendario piuttosto ricco. Sono infatti in programma 70 defilè, 88 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 37 eventi in calendario, per un totale di 174 collezioni presentate.

Saranno tanti i debutti dei giovani: ci sarà ad esempio il giovane designer Xu Zhi, ospite di Giorgio Armani. Esordio anche per Anna Yang con il suo brand Annakiki; Vionnet parteciperà per la prima volta a Milano, e tornano invece sulla passerella DaizyShely, Ricostru e Lucio Vanotti.