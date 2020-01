Rougeri è il nuovo brand nativo digitale: l’abbigliamento coordinato per tutta famiglia

Rougeri è il nuovo brand nativo digitale. Debutta l’abbigliamento coordinato non nel solo abbinamento mamma-figlia, ma per tutta la famiglia. Il brand dal gusto minimal-chic offre la possibilità di trovare lo stesso modello, con lo stesso tessuto, nelle varianti uomo, donna, bambino (0-6) e neonato. Per ribadire il DNA matching del brand, la finalizzazione dell’acquisto sulla piattaforma può avvenire soltanto con la scelta di almeno due articoli dello stesso prodotto, per due diversi destinatari.

La collezione autunno inverno 2019/20 include cappotti, capispalla, camicie, pantaloni e abiti, ma anche felpe, polo, accessori e maglieria in cashmere di Cariaggi.

Il marchio, spiega il fondatore Roberto Ruggeri, “nasce dal desiderio di offrire la possibilità di trovare un capo di alta qualità uguale per grandi e piccoli. Un modo per esaltare i legami con i propri cari e vivere un’emozione nel segno di uno stile minimal e di assoluta qualità”.