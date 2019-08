Valentina Sampaio è la prima modella transgender di Victoria’s Secret

Valentina Sampaio è la prima supermodella transgender di Victoria’s Secret. È la prima top model transessuale ad essere ingaggiata come “angelo” dal noto marchio statunitense di abbigliamento femminile noto soprattutto per le creazioni di lingerie.

Valentina è nata uomo, ma da sempre si è sentita donna. All’età di 10 ha iniziato a farsi chiamare così. A 15 anni la sua prima passerella. Ora ha 22 anni ed è modella e attrice. Nel 2017 la top model Valentina Sampaio è stata anche la prima trans ad apparire su una copertina di Vogue, sull’edizione di Parigi, in Brasile e in Germania nello stesso anno.

La top model brasiliana non sfilerà comunque sulla celebre passerella del Fashion Show annuale, in quanto l’azienda ha annunciato a sorpresa che quest’anno, dopo 23 edizioni, l’evento con gli “angeli” di Victoria’s Secret non avrà luogo.

Redazione-iGossip