Miss Reginetta d’Italia 2019 in Puglia e Basilicata: Clarissa Flora, Angelica Lettini e Ilaria Lapalombella accedono alla finale nazionale

Le finali regionali di Miss Reginetta d’Italia 2019 in Puglia e Basilicata si sono svolte venerdì 9 agosto presso il Riva Beach Club a Torre Quetta, Bari. La giuria di giornalisti ed esperti del settore ha decretato le vincitrici delle selezioni delle due regioni del Meridione al termine di una serata ricca di sfilate, performance musicali strepitose, esibizioni di ballerini e baby attori, divertimento e gag davvero esilaranti.

Miss Reginetta Puglia e Basilicata: Clarissa Flora, Angelica Lettini e Ilaria Lapalombella accedono alla finale nazionale

Il grande evento di bellezza e moda è stato condotto dal famoso manager ed ex modello Miky Falcicchio e dall’affermata attrice ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Marina Marchione. Il noto autore televisivo e giornalista Tommaso Martinelli ha presieduto la giuria composta da diversi giornalisti e autori tv, tra cui Luigi Miliucci, Bruno Bellini, Domenico Giampetruzzi, e da diversi esperti del settore: dalla popolare e amatissima attrice Lia Cellamare alla conosciutissima fotografa polacca Zaneta Nawrot.

La bravissima cantante Micaela Foti è stata la super ospite vip delle finali regionali di Miss Reginetta d’Italia 2019 in Puglia e Basilicata. L’ex concorrente di The Voice of Italy 2019 e del Festival di Sanremo Giovani 2011 ha illuminato il palco per ben due volte esibendosi sulle note dei suoi più grandi successi.

Al termine delle due sfilate (in intimo e in abiti da sera), la giuria ha proclamato vincitrice della fascia di Miss Reginetta Puglia 2019 la bionda e affascinante fotomodella Clarissa Flora. La 19enne barese vive a Sannicandro di Bari e ha frequentato il Liceo Linguistico per avere una preparazione teorica e linguistica adeguata per maturare esperienze necessarie all’estero con l’obiettivo di affermarsi nel mondo della moda e dello spettacolo.

“Adoro la moda – ha confidato Clarissa Flora a iGossip.it -, perché consente di esprimermi con i tessuti, gli abbinamenti, i colori e le stravaganze… riconosco me stessa, la mia personalità e mi piace dettare le tendenze. Quando salgo in passerella, entro nel mio mondo e lascio fuori tutto ciò che non è fashion, che non è creativo, che non è espressione di un pensiero o di uno stato d’animo”.

La fascia di Miss Reginetta Basilicata 2019 è stata vinta da Angelica Lettini. Terzo posto per la 15enne barese Ilaria Lapalombella, che risiede a Bitetto e sogna di diventare fotomodella. Ilaria è attualmente iscritta al terzo anno superiore all’IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti.

Clarissa Flora, Angelica Lettini e Ilaria Lapalombella accedono dunque alla fase finale dell’ambito e rinomato concorso nazionale di bellezza femminile Miss Reginetta d’Italia 2019, che si terrà dal 28 agosto all’1 settembre 2019 nella gettonatissima località turistica di Chianciano Terme, le cui serate finali condotte da Jo Squillo andranno in onda sulle reti Mediaset, Rete 4, Tv Class moda e TgCom.

Talent Kids e Miss Reginetta Over 2019: i vincitori

Sempre venerdì 9 agosto si sono svolte anche le finali regionali di altri due concorsi: Talent Kids e Miss Reginetta Over. Talent Kids è alla sua seconda edizione ed è unico nel suo genere in quanto è il primo contest nazionale, dedicato al talento dei bambini dai 4 ai 13 anni, diviso in tre categorie: canto, ballo e moda/spettacolo. La fase finale del concorso si terrà dal 23 al 25 agosto 2019 in Piazza Italia a Chianciano Terme. La finalissima si terrà l’ultimo giorno, il 25 agosto, con l’elezione dei primi 2 classificati per ogni categoria che vinceranno un contratto e premi tecnici. Lo show verrà ripreso dalle telecamere di Mediaset. Hanno superato le selezioni regionali di Talent Kids 2019 in Puglia e Basilicata i seguenti baby talenti: Ketrine Altamura, Benola Rredhi, Kevin Mazzotta, Joele Perrone, Rossella Persia e Mariasofia Porcella.

Miss Reginetta Over nasce da un’idea di Media Event, che dopo l’acquisizione di Miss Reginetta d’Italia, ha deciso di puntare anche sulle donne dai 30 ai 65 anni. Le partecipanti sono suddivise in tre categorie: Junior (dai 30 ai 42 anni), Lady (dai 43 ai 55 anni) e Senior (dai 56 ai 65 anni). Il concorso alla sua prima edizione, si ripromette di offrire grandi opportunità alle concorrenti e agli sponsor che sosteranno l’evento. Per quanto riguarda le selezioni regionali in Puglia e Basilicata, hanno superato il turno decisivo Maddalena Lavecchia e Mariangela Cavalluzzi. La finale si svolgerà sempre a Chianciano Terme dal 27 al 28 agosto.

Inoltre si è svolto anche un altro evento nell’evento: il Fashion Contest in partnership con Frank Caffarella. Le 5 modelle (fuori concorso) più votate hanno vinto importanti titoli e fasce. La più votata dalla giuria è stata Luisa Saracino, che ha vinto un contratto annuale con la Fatti per il Successo Academy. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Fabio Lerario.

