Zendaya è la nuova testimonial di Lancôme. La 23enne attrice, cantante e ballerina statunitense ha sempre creduto in se stessa, nella sua bellezza e nelle sue capacità di crescita professionale incarna, cavalcando libera in Downtown sotto un cielo rosa, Idôle, un chypre floreale “pulito” e luminoso con petali di rosa di Isparta e rosa centifolia nel cuore.

La protagonista del film Disney per la televisione Nemici per la pelle è davvero entusiasta per il suo ruolo di testimonial: «Il mio idolo sono io stessa nel futuro: non so ancora come sarò, ma sono lì ad aspettarmi, con tutti i miei sogni realizzati».

«Idole è la fragranza di una femminilità conquistatrice – ha raccontato Françoise Lehmann Global Brand President – ogni donna può essere l’idola di se stessa, scoprendo il potere di incamminarsi verso il suo sogno».

Redazione-iGossip