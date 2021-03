Alex Palmieri rappresenterà l’Italia con il singolo Dangerous Scandalous al Magic Song 2021, il contest musicale del produttore Ardit Gjebrea seguito da tutto l’est Europa. Le selezioni sono avvenute lo scorso 21 marzo, giorno della release del singolo, e il cantante e performer italiano ha ottenuto il consenso della giuria per entrare nella rosa delle possibili scelte per le serate finali di Magic Song che si terranno a fine Maggio, l’unico artista di tutta la puntata a passare il turno.

Dangerous Scandalous è infatti il nuovo singolo di Alex Palmieri, uscito lo scorso 21 Marzo e con un ottimo riscontro da pubblico e critica. Quarto singolo estratto dal fortunato album “Wrong” (terza posizione di Itunes), Dangerous Scandalous promette di far ballare i fan del cantante.

Alex ha deciso di abbandonare il mondo delle ballad per dare spazio ad un concentrato pop con dei chiari riferimenti alla musica kpop e all’RnB, in questa nuova produzione dai toni sexy e provocanti.

Dangerous Scandalous è infatti accompagnata da un videoclip in uscita a Pasqua – tra i più dispendiosi delle carriera della popstar – sotto la regia di Daniele Appiani , con 6 ballerini e due location suggestive, il Castello di Sarre nella regione Valle d’Aosta (che ha finanziato l’intera clip) e un set costruito a doc con una piscina.

Tra scene hot e coreografie, si conferma ancora una volta la poliedricità del cantante in quanto performer, cantautore e ballerino. “Mi piace provocare da sempre – confessa Alex – e con Dangerous Scandalous ho dato sfogo a tutte le idee che avevo in mente, a partire dal passeggiare con due ballerini come fossero animali al guinzaglio all’interno del videoclip fino alla stesura del testo che ho trovato liberatoria: racconto di quelle ferite al cuore che ti cambiano per sempre, che ti irrigidiscono nei confronti degli altri e talvolta di cambiano per sempre – tutto per non mostrare la parte piu’ vulnerabile di se stessi”.

Le foto sul set e della copertina sono a cura di Michele Taveggia e Matteo Ianno.

Il brano sta ottenendo un forte riscontro nell’est europa: E’ stato presentato su Klan Tv (la maggiore tv privata Albanese) nel programma di Rudina Magjistari che ha mostrato in anteprima le prime immagini del video e successivamente alle selezioni televisive di Kenga Magjike 2021 (Magic Song 2021).

Alex Palmieri performing Dangerous Scandalous at Kenga Magjike 2021